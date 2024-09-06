Üye Girişi
Haberler

Kontrolden çıkan otomobil boş arsaya devrildi, sürücüsü olay yerinden kaçtı: 3 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil boş bir arsaya ters şekilde devrildi. 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kontrolden çıkan otomobil boş arsaya devrildi, sürücüsü olay yerinden kaçtı: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil boş bir arsaya ters şekilde devrildi. 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Elperek Mahallesi Derya Dinçer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 RB 555 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten boş bir arsaya devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan Y.E.E. ve B.Y. isimli üç yaralı Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenilen sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Pamukova Otomobil Sakarya 3-sayfa Güncel Suç

Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek

Pompaya yansıyan indirim araç sahiplerini keyiflendirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu? İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne? Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu?
title