Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü ve eşi yaralandı. Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü İbrahim Adıgüzelyönetimindeki 16 V 6366 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Necla Adıgüzelyaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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