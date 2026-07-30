Kontrolden çıkan otomobil ağaçların üstüne uçtu: 1 yaralı

Amasya'da yolda kontrolden çıkan otomobil 5 metre yükseklikten bahçedeki ağaçların üstüne uçtu. Otomobilin zemine çakılmasını ağaç dalları engellediği kazayı yaralanarak atlatan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Helvacı Mahallesi cezaevi karşısında meydana geldi. Amasya merkezden Tokat yönüne seyir halinde olan Yakup Yalçın'ın (64) kullandığı 60 DY 073 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu. Demir korkulukları da önüne katan otomobilin zemine çakılmasını ağaç dalları engelledi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasar gören otomobil ise vinç yardımıyla çıkartıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı