Kontrolden çıkan motosiklet devrilip sürüklendi: 1 yaralı
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Antalya'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandıKaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi.
Antalya'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Erinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mustafa Deniz'in kullandığı 07 FSD 31 plakalı motosiklet, Kızılağaç Mahallesinde devrilerek sürüklendi.
Motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü Mustafa Deniz, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa