Kontrolden Çıkan Midibüs Tarlaya Uçtu ve Yangın Çıktı

Kontrolden Çıkan Midibüs Tarlaya Uçtu ve Yangın Çıktı
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Tokat'ta kontrolden çıkarak tarla sürüklenen midibüs, kaza sonrası bir saat içinde alevlere teslim oldu. Kazada bir yolcu yaralanırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrolden çıkan midibüs tarlaya uçtu, 1 saat sonra alevlere teslim oldu

TOKAT - Tokat'ta kontrolden çıkan midibüs tarlaya uçtu. Midibüste kazadan 1 saat sonra yangın çıktı.

Olay, ilçe merkezi Hacıpazarı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Taşova istikametinden Erbaa yönüne seyir halinde olan Z.A. yönetimindeki 54 PN 609 plakalı Mitsubishi markalı midibüs, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arazide bulunan midibüs, bir saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Ancak yangın nedeniyle midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLA KALE - 3.Sayfa
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