Kontrolden Çıkan Kamyon Tünel Duvarına Çarptı
Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Pirinkayalar tünelinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, tünel duvarlarına çarptı. Kazada yaralanan veya can kaybı yaşanmadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kontrolden çıkan kamyon, tünel duvarına böyle çarptı
ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar tünelinde kontrol çıkan kamyon tünel duvarlarına çarptı.
Edinilin bilgiye göre, Erzurum - Artvin karayolu üzerinde Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar tünelinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tünel duvarlarına çarparak seyretti. Duvara çarptıktan sonra bir an duraklayın kamyon daha sonra yoluna devam etti.
O anlar güvenlik kameraların yansıdı. Kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - 3.Sayfa