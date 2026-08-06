Malatya'da Hafriyat Kamyonu Apartmana Çarptı: Sürücü Sıkıştı

Malatya'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun apartmanın duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede hafriyat taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine, ardından bir apartmanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle apartmanın duvarı yıkılırken, kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatırken, yaralı sürücünün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı