Üye Girişi
Haberler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı

Kontrolden Çıkan Cip Melen Çayı'na Düştü: 3 Yaralı

Kontrolden Çıkan Cip Melen Çayı'na Düştü: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir cipin kontrolden çıkarak Melen Çayı'na düşmesi sonucunda 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan cip Melen Çayı'na düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Melengazi fener yolunda meydana gelen olayda, F.A.'ya ait 54 GA 215 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak Melen Çayı'na düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gizemli araca kesilen ceza dudak uçuklattı
img

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya'dan ilk hamle
img

Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.