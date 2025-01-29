Kontrolden Çıkan Cip Melen Çayı'na Düştü: 3 Yaralı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir cipin kontrolden çıkarak Melen Çayı'na düşmesi sonucunda 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan cip Melen Çayı'na düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Melengazi fener yolunda meydana gelen olayda, F.A.'ya ait 54 GA 215 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak Melen Çayı'na düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA