Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 10.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Maşti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.H. yönetiminde kent merkezi istikametine seyir halinde 44 ACN 242 plakalı Skoda marka otomobil sürücünün kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.