Nurdağı'nda şarampole uçan araçta 2 kişi öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontroldan çıkan hafif ticari aracın köprüden şarampole uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Olucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Latif Çite (67) idaresindeki 27 BDB 112 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak köprüden yol kenarındaki şarampole uçtu. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde araçta bulunan sürücü Latif Çite ile Adiba Öndeş'in (55) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesi sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı