Kontrolden çıkan araç istinat duvarında asılı kaldı
Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç istinat duvarında asılı kaldı.
Kaza, ilçe merkezi Somuncubaba Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarındaki istinat duvarına çarparak asılı kaldı. Korkulukların bulunması muhtemel bir faciayı önlerken, aracın yaklaşık 15 metre aşağıya düşmekten son anda kurtulduğu belirtildi.
Yürekleri ağıza getiren kazada yaralanan olmaz iken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı