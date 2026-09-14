Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Oylat Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamamlı Mahallesi mevkiinden İnegöl'e seyir halinde olan Emine S. (46) yönetimindeki 16 BVZ 252 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprülü kavşak girişindeki bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcu Güven O.(43) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı