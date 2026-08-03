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Nevşehir'de 13 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de 13 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde kontrolden çıkan motosikletin duvara çarpması sonucu 13 yaşındaki sürücü B.Ö. hayatını kaybetti. Kaza, Derinkuyu istikametinden Nevşehir yönüne giden motosikletin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle meydana geldi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede sürücünün öldüğünü belirledi. Cansız beden morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kaymaklı beldesi Hatipoğlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Derinkuyu istikametinden Nevşehir yönüne seyir halinde olan B.Ö. (13) idaresindeki 50 ACK 694 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir binanın duvarına çarptı. Kazada B.Ö. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede B.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. B.Ö.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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