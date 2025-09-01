Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş

Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş
Beşiktaş Ortaköy'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri, bebeği çöpe atan 39 yaşındaki anneyi gözaltına alırken, bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri tespit edildi. Korkunç olayda annenin, cesedi attıktan sonra markete gidip alışveriş yaptığı belirlendi.

İstanbul Beşiktaş'ta belediye temizlik görevlileri, çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebeğin cesedini buldu. Yapılan incelemede bebeğin kordonunun yeni kesildiği ve vücudunda yanık izleri bulunduğu tespit edildi.

BELEDİYE PERSONELİ BULDU

Olay, Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde meydana geldi. Çöpleri toplayan belediye personeli, metruk bir binanın önündeki konteynerde hareketsiz halde bir bebekle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet ekipleri kısa sürede bebeği çöpe atan kişinin 39 yaşındaki E.A. olduğunu tespit etti. Üç çocuk annesi kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"ÇÖPE ATIP MARKETE GİTTİ" İDDİASI

Soruşturmada, E.A.'nın bebeği kendi imkânlarıyla doğurduğu, ardından cesedi bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi. Şüphelinin daha sonra markete gidip alışveriş yaptığı öğrenildi. Polis, annenin doğumda kullandığı makasla bebeğe zarar verip ölümüne neden olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

