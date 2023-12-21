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Konteynerde çıkan yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü

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Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangın, çevredeki konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan geçici yaşam alanındaki bir konteynerde meydana geldi. Konteynerden çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Vatandaşların ve görevlilerin yangın tüpüyle müdahalesiyle alevlerin diğer konteynerlere sıçramasına engel olundu. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangını tamamen kontrol altına aldı. Yangında konteyner kullanılmaz hale gelirken vatandaşların söndürme çabasıysa kameraya yansıdı.

Konteynerde çıkan yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü

HATAY - Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangın, çevredeki konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan geçici yaşam alanındaki bir konteynerde meydana geldi. Konteynerden çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Vatandaşların ve görevlilerin yangın tüpüyle müdahalesiyle alevlerin diğer konteynerlere sıçramasına engel olundu. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangını tamamen kontrol altına aldı. Yangında konteyner kullanılmaz hale gelirken vatandaşların söndürme çabasıysa kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükdalyan Antakya Hatay Deprem İtfaiye Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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