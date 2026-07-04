İskenderun'da konteyner kentten klima çalan şahıs yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentten klima çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Çalınan klimalar şüphelinin evinde bulunurken, zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentte klima hırsızlığı yapan şahıs polis tarafından yakalandı.
Olay; 30 Haziran tarihinde İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi Tünel tepe konteyner kentte yaşandı. Konteyner kent içerisinde 1 adet klima iç ünitesi ile 1 klima dış ünitesi çalındı. İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık olayı ile ilgili olarak olayın şüphelisi, İ.E.Ş Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Şüpheli İ.E.Ş.'nin ikametinde yapılan aramada çalındığı değerlendirilen 1 klima iç ünitesi ile 1 klima dış ünitesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY