İskenderun'da konteyner kentten klima çalan şahıs yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentte klima hırsızlığı yapan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay; 30 Haziran tarihinde İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi Tünel tepe konteyner kentte yaşandı. Konteyner kent içerisinde 1 adet klima iç ünitesi ile 1 klima dış ünitesi çalındı. İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık olayı ile ilgili olarak olayın şüphelisi, İ.E.Ş Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Şüpheli İ.E.Ş.'nin ikametinde yapılan aramada çalındığı değerlendirilen 1 klima iç ünitesi ile 1 klima dış ünitesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı