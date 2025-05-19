Kontağı Çevirirken Otomobil Yanmaya Başladı

Kontağı çevirir çevirmez otomobil yanmaya başladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobil, sürücüsü çalıştırdığı anda patlamalarla birlikte yanmaya başladı. Alev alev yanan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, Çerkezköy'ün en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücü S.D., 34 TG 0425 plakalı otomobilini cadde üzerine park ettikten sonra eve çıktı. Sonrasında araç başına gelen ve aracını çalıştıran S.D., kontağı çevirdiği esnada büyük bir patlama duydu. Ardından araç yanmaya başlarken, sürücü hemen kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini alıp, caddeyi trafiğe kapattı. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.