Konserde yeni tanışan gençlerin kavgası kanlı bitti: Dakikalarca takip edip başından vurdu
Düzce'de konserde tanışan İmat D. ve Semih Ç. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartışıp kavga etmeye başladı. Kavga, çevredekilerin müdahalesi ile son bulurken, konser bitiminde Semih Ç. eve gitmek için yola çıktı. Semih Ç.'yi takip eden İmat. D ise silahıyla 21 yaşındaki genci başından vurdu.
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Düzce'de düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile İmat D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı.
BAŞINDAN VURDU
Bu sırada Semih Ç'yi takip eden İmat D., tabancayla Semih Ç.'nin başına ateş etti. Semih Ç.'yi kanlar içinde yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan İmat D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa