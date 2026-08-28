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Alanya'da Kömür Yüklü Tırda Lastik Patlaması Yangına Neden Oldu

Alanya'da Kömür Yüklü Tırda Lastik Patlaması Yangına Neden Oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki kömür yüklü tırın lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olayda yaralanan olmadı ve tırın lastik bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki kömür yüklü tırın lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AUR 426 plakalı tır ve dorsesiyle seyir halinde olan sürücü, lastiğin patlamasının ardından dumanları fark etti. Kömür yüklü olduğu öğrenilen tırın lastik bölümünde patlamanın ardından yangın çıktı. Sürücünün tırı sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, tırın lastik bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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