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Komşusuna Yardım Ederken Bıçaklanan Genç Kadın Ağır Yaralandı

Komşusuna Yardım Ederken Bıçaklanan Genç Kadın Ağır Yaralandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 25 yaşındaki Rabia Y., çamaşır makinesini çalıştıramayan komşusuna yardım ederken 14 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı, ağır yaralı genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Yardıma gittiği evin çocuğu tarafından boğazından bıçaklanmıştı: 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde komşusunun çocuğu tarafından boğazından bıçaklanan genç kadın ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Rabia Y., çamaşır makinesini çalıştıramayan komşusuna yardım etmek için evlerine gitti. Bu sırada evde bulunan 14 yaşındaki İ.Ş., yanında taşıdığı bıçakla genç kadına saldırarak boğazından yaraladı.

Altınlarını alıp kaçtı

Saldırgan çocuk, Rabia Y.'nin cep telefonu ile bazı ziynet eşyalarını da alarak olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kısa sürede yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışmada 14 yaşındaki saldırgan İ.Ş.'yi kısa sürede yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgisi olduğu iddia edilen A.K. ile İ.Ş. isimli iki kişiyi daha gözaltına aldı.

2 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve 14 yaşındaki İ.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli İ.Ş. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan A.K. ve İ.Ş.'nin hala çocukları olduğu, serbest kalan İ.Ş.'nin ise tutuklananlardan birinin dayısı, diğerinin ise amcası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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