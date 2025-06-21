Komşularını Sevmediği İçin Araçlara Zarar Verdi

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Adana'da gece saatlerinde 7 araca zarar veren şüpheli, ifadesinde 'Komşularımı sevmediğim için yaptım' dedi. Olay sonrası yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

7 araca zarar verdi, "Komşularımı sevmediğim için yaptım" dedi

ADANA - Adana'da gece saatlerinde 7 aracın lastiklerini patlatıp, camlarına ve aynalarına zarar veren şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, "Komşularımı sevmediğim için yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A, gece 03.15 sıralarında park halinde 7 aracın lastiklerini patlatıp, camlarına ve aynalarına zarar verip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, S.A'nın da aynı mahallede oturduğunu belirledi. Sokak sokak arama çalışması yapan ekipleri şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Komşularımı sevmediğim için yaptım" dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevke edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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