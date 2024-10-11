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Komşularına kızan esnaf evinin altına cinsel ilişki ürünleri satılan dükkan açtı

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Aydın'da dükkanını kurumsala kiralamak isteyince komşuların tepkisiyle karşılaşan, etrafını tente yapmak isteyince de mahkemelik olan esnaf ilginç bir hamlede bulundu. Binlerce liralık zarara giren esnaf komşularıyla yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle evinin altına cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı bir dükkan açtı.

Aydın'da 2 yıl önce dükkanını kurumsala kiraya vermek isteyince komşularıyla arası bozulan sonrasında ise etrafına tente yapmak isteyince mahkemelik olan bir esnaf ilginç bir tepkide bulundu.

BİNLERCE LİRA ZARAR ETTİ

Yaşananlar nedeniyle 150 bin TL civarında zarara girdiğini belirten adam, bu dükkandan en iyi geliri nasıl edebilirim diye düşündüğünü ve çareyi cinsel ilişki ürünleri satılan bir dükkan açmakta bulduğunu söyledi.

"ÇOĞU KİŞİ İYİ KARŞILADI"

İlçede böyle bir ihtiyacın olduğunu fark ettiğini belirten esnaf "Çoğu kişi iyi karşıladı, gelip alışveriş yapacaklarını söylediler. Çalışmak isteyen yardımcı olmak isteyen de çok sayıda insan var. Bu iş yerini halkımızın sağlığını düşünerek açtım" diye konuştu.

Komşularına kızan esnaf evinin altına cinsel ilişki ürünleri satılan dükkan açtı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

3-sayfa Aydın

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