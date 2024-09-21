Üye Girişi
Haberler

Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Recife kentindeki bir binanın koridorunda komşusunun penceresinden içeri doğru bakarak kendisini tatmin eden 32 yaşındaki Igor Jose Diniz suçüstü yakalandı. Taciz edilen komşuların işbirliği sayesinde Diniz'in uygunsuz hareketleri saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

32 yaşındaki Igor Jose Diniz, Brezilya'nın Recife kentindeki bir binanın koridorunda komşusunun dairesine bakarak kendini tatmin ederken yakayı ele verdi.

"ORADA KÖTÜ BİR ŞEYLER YAPTIĞINI BİLİYORDUM"

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen mağdur komşu, "Onun kötü bir şey yaptığını, orada bir şeyler döndüğünü biliyordum. Çünkü saatlerce bunu yapıyordu. Kendimi çok tehdit altında hissetmeye başladım çünkü yalnız yaşıyorum" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

"YAKALAMAK İÇİN CEP TELEFONUMLA ÇEKİM YAPTIM"

Polise şikayette bulunduğunu ancak kanıt gerektiğini öğrenince diğer komşusuyla işbirliği yaptıklarını dile getiren talihsiz komşu, "Polis denedi ama elimizde kanıt yoktu. Onu yakalamak için cep telefonumla çekim yaptım" şeklinde konuştu.

Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Brezilya Brezilya 3-sayfa Hukuk Dünya

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

İşte sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları

 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar 'Yok artık' diyor

KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });