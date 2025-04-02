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Komşu Tartışması Silahlı Sona Erdi: 1'i Çocuk 2 Yaralı

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Isparta'nın Yayla Mahallesi'nde husumetli komşular arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 14 yaşındaki bir çocuk dahil 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Tartıştığı komşularına pompalı tüfekle saldırdı: 1'i çocuk 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yayla Mahallesi'nde husumetli komşular arasında çıkan kavgada taraflardan biri karşı tarafa pompalı tüfekle saldırdı. Olayda 14 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.40 sıralarında Isparta'nın Yayla Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1605 Sokak'ta bulunan apartmanda, komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Fahri E. (66), pompalı tüfekle komşularına ateş açtı. Saldırıda Göfer E. başından ve göğsünden ağır yaralanırken, A. E. ise sağ kolundan ve sağ koltuk altından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Göfer E., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bilinci açık olan Ali E. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Fahri E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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