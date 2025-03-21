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Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Komisere "Teke tek" teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden eylemci, Saraçhane'de görevli Çevik Kuvvet komiserine "Teke tek kapışalım" teklifinde bulundu. Eylemcinin bu çağrısını geri çevirmeyen polis memuru, "Olur" diyerek karşılık verdi. Ancak polisin kararlı tutumu karşısında eylemci geri adım atmak zorunda kaldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'li bir eylemci, Saraçhane'de görev yapan Çevik Kuvvet komiserine meydan okudu. Kalabalık içinde polis memuruna "Teke tek kapışalım" teklifinde bulunan şahıs, beklenmedik bir karşılık aldı.

POLİS KARŞISINA DİKİLİNCE GERİ ADIM ATTI

Polis memuru, eylemcinin bu çağrısını geri çevirmedi ve soğukkanlı bir şekilde karşılık verdi. Ancak polisin kararlı tutumu karşısında eylemci geri adım atmak zorunda kaldı.

O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Komisere
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRamzi:

Zihniyet bozuk polisi kendileri gibi korkak zannediyorlar

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