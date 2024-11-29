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Kombi Bacası Arızası Karbonmonoksit Zehirlenmesine Yol Açtı

Kombi Bacası Arızası Karbonmonoksit Zehirlenmesine Yol Açtı
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Ordu'da bir evde kombi bacası arızası nedeniyle meydana gelen karbonmonoksit gazı sızıntısı sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde sağlık, polis ve doğalgaz arıza ekipleri müdahalede bulundu.

Ordu'da, kombi bacası arızası nedeniyle meydana gelen olayda, karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Altın Ordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasım T.'ye ait 3 katlı müstakil evde kombinin baca arızası nedeniyle karbonmonoksit gazı bina içerisine sızdı. Bu esnada rahatsızlanan ev halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz arıza ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kasım T., eşi Remziye ve çiftin oğulları Fırat T.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Doğalgaz arıza ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından binanın doğalgaz vanasını kapattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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