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Kombi Arızası Kavgası: Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Kombi Arızası Kavgası: Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Erzurum'da kombi arızası nedeniyle iş yerinde çıkan kavgada yaralanan Gökhan E.'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Kavganın sebebinin gecikme değil, arızanın giderilmemesi olduğu belirtildi.

İş yerindeki kavganın sebebi gecikme değil, kombi arızasının giderilmemesiymiş

Konuşmak için iş yerine gitti, saldırıya uğradı

ERZURUM - Erzurum'da önceki gün kombi servisinde meydana gelen kavganın gecikmeden değil, kombideki arızanın giderilmemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Erzurum'da kombi servisi, iş yerinde meydana gelen kavgada yaralanan Gökhan E.'nin tamir ettirdiği kombinin yeniden ayrı arızayı verdiğini ve servisin tamir için randevu verdiği halde gelmediği için iş yeri sahibi ile aralarında tartışma yaşandığını açıkladı. İş yerinde çalışanların saldırısına uğradığını öne süren Gökhan E.'nin kafatasındaki yaralanma nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor.

Aile yakınları Gökhan E.'nin konuşmak için gittiği iş yerinde kar nedeniyle gecikme olmadığını, arıza giderilmediği için servis yöneticisi ve çalışanlarının tepkisiyle karşılaşarak saldırıya uğradığını ve görüntülerde bunun açıkça görüldüğünü belirttiler.

Kavga sonrası Gökhan E.'nin otomobilinde hasar oluştuğu bildirilirken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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