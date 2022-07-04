Kolonya bidonları içinde 43,50 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Kolonya bidonları içinde 43,50 litre etil alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kolonya bidonları içinde 43,50 litre etil alkol ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde kolonya bidonları içinde 43,50 litre etil alkol ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kolonya bidonları içinde 43,50 litre etil alkol ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. T.Y. isimli şahsa ait iş yerinde arama yapan polis, sahte alkol yapımı için satıldığı değerlendirilen kolonya bidonlarına doldurulmuş toplam 36 litre ve yarım litrelik şişelere doldurulmuş vaziyette yaklaşık 7,50 litre etil alkol ele geçirdi. Toplam 43,50 litre etil alkole el konurken, yakalanan T.Y. hakkında soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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