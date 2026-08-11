Haberler

Kolombiya’yı vuran 7.4’lük depremde ölü sayısı 169’a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 169'a yükseldi, 600'den fazla kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri enkaz altındakileri ararken, devlet başkanı olağanüstü hal ilan etti.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 169'a yükseldi.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Kolombiya Belediye Başkanları Birliği, ülkeyi vuran depremde en az 169 kişinin hayatını kaybettiğini ve 600'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Can kayıplarının büyük bir kısmının batıdaki Cali, Pereira, Manizales ve Quibdo şehirlerinde görüldüğü kaydedildi. Şiddetli depremde ayrıca 165 binanın da çöktüğü aktarıldı.

Kurtarma ekipleri ve gönüllüler, Kolombiya'da tarihin en güçlü depreminin ardından sabahın erken saatlerinde enkazı temizlemek ve hayatta kalanları aramak için harekete geçti. Dün gece yapılan açıklamada 2 bin 700'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

En ağır hasar gören şehirlerden biri olan Pereira'da dün akşam saatlerinde gönüllüler enkaz altında kalan binaların kalıntılarını tarayarak hayatta kalanları ararken karanlığa gömüldü.

Olağanüstü hal ilan edildi

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, olağanüstü hal ilan ederek kapsamlı bir kurtarma çalışması sözü verdi. de la Espriella, depreme müdahale etmek için tüm askeri ve polis teşkilatını seferber ettiğini duyurdu.

Şiddetli depremin ardından çöken 5 katlı bir binanın enkazı altında kalan 6 aylık bir bebek kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması

Öğretmenin vicdansızı da "iyi niyetli" oluyormuş
Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor
Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için Adli Tıp'tan şoke eden rapor

Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için şoke eden rapor
Şile yolu’nda feci kaza: İki tır hurdaya döndü, yol trafiğe kapatıldı

16 tonluk araçtan sadece bu kaldı
Galatasaray'ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu

Galatasaray'ın istediği yıldızın çapraz bağları koptu
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı