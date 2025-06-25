Kolombiya'da Toprak Kayması: 10 Ölü, 15 Yaralı

Kolombiya'da Toprak Kayması: 10 Ölü, 15 Yaralı
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Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki Bello şehrinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Birçok ev ve araç toprak altında kaldı.

Kolombiya'da meydana gelen toprak kayması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Antioquia bölgesine bağlı Bello şehrindeki bir vadide toprak kayması meydana geldi. Evler ve araçlar toprak altında kaldı. Antioquia Valisi Andres Julian sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.

And Dağları'nda yer alan Antioquia, yağış mevsiminde sık sık heyelanlarla karşı karşıya kalıyor. - MEDELLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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