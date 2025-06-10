Kolombiya'da Başkan Adayı Ugibe'ye Suikast Girişimi

Kolombiya'da Başkan Adayı Ugibe'ye Suikast Girişimi
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15 yaşındaki saldırgan, Kolombiya'nın başkan adayı Senatör Miguel Ugibe'ye yönelik suikast girişimindeki suçlamaları reddetti. Ugibe, mitingde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Kolombiya'da başkan adayı Senatör Miguel Ugibe'ye başkent Bogota'da suikast girişiminde bulunan 15 yaşındaki saldırgan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kolombiya'da suikast girişimine uğrayan başkan adayı Senatör Miguel Ugibe'nin sağlık ciddi durumu ciddiyetini korurken, 15 yaşındaki saldırgan, hakkındaki suçlamaları reddetti. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, saldırganın hakkındaki cinayete teşebbüs ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarını reddettiği ve masum olduğunu söylediği aktarıldı.

Savcılık, saldırganın reşit olmadığı gerekçesiyle hapis cezası yerine, 8 yıl rehabilitasyona tabi tutulmakla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

"Bunu para için yaptım, ailem için yaptım"

Kolombiya basını, saldırganın güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındığı sırada yerel bir uyuşturucu satıcısı tarafından görevlendirildiğini ve "Bunu para için yaptım, ailem için yaptım" diye bağırdığını aktardı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Senatör Uribe, geçtiğimiz cumartesi günü başkent Bogoto'da destekçilerine hitap ettiği bir miting esnasında 15 yaşındaki saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda başından ve bacağından vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Uribe'nin hayati tehlikesi devam ediyor. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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