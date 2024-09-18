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Köln'de Giyim Mağazası Önünde Patlama: Bir Yaralı

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Almanya'nın Köln kentinde bulunan bir giyim mağazasının önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, 16 Eylül'deki patlamanın ardından gerçekleşti.

Almanya'nın Köln kentinde giyim mağazasının önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Almanya'nın Köln kentinde 16 Eylül'de meydana gelen patlamadan yalnızca günler sonra ikinci bir patlama oldu. Sabah saatlerinde Ehren Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasının önüne bırakılan bomba patladı. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken binanın giriş kısmında hasar meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını da itfaiye tarafından kısa sürede söndürdü. Olayın yaşandığı bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bugün yaşanan patlamanın yakınlarında 16 Eylül'de de benzer bir patlama meydana gelmişti. - KÖLN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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