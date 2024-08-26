Protokolde kriz! Belediye başkanı kendisine ayrılan sandalyeyi görünce küplere bindi

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Kocatepe'de 'sandalye' krizi çıktı. Belediye Başkanı Burcu Köksal protokole getirilen sandalyeleri beğenmeyince valilik görevlileri ile gerginlik yaşadı. Duruma tepki gösteren Köksal, Yüzbaşı Agaf Efendi Şehitliğindeki törene ise katılmadı.

Afyonkarahisar Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, protokolde yaşanan bir olay gerginliğe neden oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için protokolde diğerlerinden farklı plastik bir sandalye ayrıldığı görüldü. Durumu fark eden Başkan Köksal, valilik personeline tepki gösterdi.

YAN KOLTUĞA GEÇTİ

"Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor. Bu kaç oldu, defalarca uyarıyoruz sizi" diyerek tepkisini dile getiren Köksal, sandalyeye oturmayı reddetti ve hemen yan koltuğa geçti.