Koçarlı-Söke Yolu'nda Drone Destekli Trafik Denetimi

Koçarlı-Söke Yolu'nda Drone Destekli Trafik Denetimi
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan drone destekli trafik denetimlerinde, 63 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimler, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve kask kurallarına uyum üzerine yoğunlaştı.

Koçarlı- Söke yolu üzerinde jandarma ekiplerince yapılan drone destekli trafik denetimlerinde 63 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekipleri tarafından Koçarlı-Söke yolunda havadan drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Havadan yapılan denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve hız kurallarına uymama konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Yapılan uygulama kapsamında 195 araç ve 210 şahıs kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 63 sürücüye cezai işlem yapıldı. Ayrıca 18 araç da trafikten men edildi. Denetimlerin hız kesmeden süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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