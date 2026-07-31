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Koçarlı’da 495 gram kubar esrar ele geçirildi

Koçarlı’da 495 gram kubar esrar ele geçirildi
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Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yapılan çalışmada 495 gram kubar esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan çalışmada 495 gram kubar esrar ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

30 Temmuz 2026 tarihinde Muğla'dan Aydın istikametine seyir halindeki bir araçta yapılan aramada 495 gram kubar esrar, 2 adet Lyrica isimli sentetik ecza ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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