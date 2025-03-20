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Koçani'deki Gece Kulübü Yangınında Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Koçani'deki Gece Kulübü Yangınında Hayatını Kaybedenler Defnedildi
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Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrinde bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 59 kişiden bazıları bugün düzenlenen törenle defnedildi. Yangında 170'den fazla kişi de yaralandı ve ülkede ulusal yas ilan edildi.

Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrinde bir gece kulübünde geçtiğimiz Pazar günü çıkan yangında hayatını kaybeden 59 kişinin bir kısmı bugün düzenlenen törenle defnedildi.

Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrindeki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden 59 kişiden bazıları bugün Koçani'de gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze törenine siyah kıyafetli, ellerinde mumlar ve çiçekler taşıyan çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze törenine katılan 60 yaşındaki Luka Anastasov, "Şehir şokta, tüm bu çocuklar kayboldu, asla üstesinden gelemeyeceğimiz kadar büyük bir trajedi" ifadelerini kullandı.

Ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti

Ruhsatsız olduğu belirlenen gece kulübündeki konser sırasında patlayıcı (piroteknik nesneler) maddelerin yol açtığı yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 170'den fazla kişi de yaralanmıştı. Ülkede pazartesi günü 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti. - ÜSKÜP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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