Sürüyü ezmemek için manevra yapınca beton direğe çarptı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yoldaki koyun sürüsü nedeniyle kontrolden çıkan su tankeri beton direğe çarptı.

Kaza, gece saatlerinde Marmaracık Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzeri Marmara Sitesi yakınlarında meydana geldi. H.H. idaresindeki su tankeri, iddiaya göre önüne çıkan koyun sürüsü nedeniyle manevra yaptı. Yoldan çıkan su tankeri, beton elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve polis çağırıldı. Tanker şoförü H.H. sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Kazayla ilgili konuşan H.H., önüne çıkan koyun sürüsünü ezmemek için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ