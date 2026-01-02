Haberler

Sürüyü ezmemek için manevra yapınca beton direğe çarptı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yoldaki koyun sürüsü nedeniyle kontrolden çıkan bir su tankeri, beton direğe çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, tanker şoförü sağlık ekiplerinin tedavi isteğini reddetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yoldaki koyun sürüsü nedeniyle kontrolden çıkan su tankeri beton direğe çarptı.

Kaza, gece saatlerinde Marmaracık Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzeri Marmara Sitesi yakınlarında meydana geldi. H.H. idaresindeki su tankeri, iddiaya göre önüne çıkan koyun sürüsü nedeniyle manevra yaptı. Yoldan çıkan su tankeri, beton elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve polis çağırıldı. Tanker şoförü H.H. sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Kazayla ilgili konuşan H.H., önüne çıkan koyun sürüsünü ezmemek için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

