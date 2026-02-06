Genç taraftarın tribünden düştüğü anlar kamerada

Kocaelispor-Beşiktaş karşılaşmasında dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki taraftarın tribünden düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 38. dakikasında Harda Kaçmaz (20), alt kata inmek istediği sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen genci gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, stat dışında yaptıkları ilk müdahalede kalbinin durduğunu belirledikleri Kaçmaz'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve olay anından sonra kalbinin 3 kez durduğu öğrenilen Kaçmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Genç taraftarın tribünden düştüğü anlar, stadyumun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - KOCAELİ