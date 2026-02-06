Haberler

Genç taraftarın tribünden düştüğü anlar kamerada

Genç taraftarın tribünden düştüğü anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında, 20 yaşındaki taraftar Harda Kaçmaz, tribünden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından stadyum güvenlik kameraları tarafından kaydedilen anlar kamuoyuna yansıdı.

Kocaelispor-Beşiktaş karşılaşmasında dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki taraftarın tribünden düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 38. dakikasında Harda Kaçmaz (20), alt kata inmek istediği sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen genci gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, stat dışında yaptıkları ilk müdahalede kalbinin durduğunu belirledikleri Kaçmaz'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve olay anından sonra kalbinin 3 kez durduğu öğrenilen Kaçmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Genç taraftarın tribünden düştüğü anlar, stadyumun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım

Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...