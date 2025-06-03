Kocaeli Valiliğinden Kurban Bayramı İçin Trafik Yasağı

Kocaeli Valiliğinden Kurban Bayramı İçin Trafik Yasağı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı tatilinde araç trafiğini rahatlatmak amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara geçici trafik yasağı getirdi. Yasağın 4-6 Haziran tarihleri arasında uygulanacağı ve bazı taşımalara istisna tanınacağı bildirildi.

Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı tatilinde artması beklenen araç trafiğini rahatlatmak amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara geçici trafik yasağı getirildiğini açıkladı.

Kurban Bayramı tatili süresince yollarda yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla Kocaeli Valiliği karar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; 4 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'dan, 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'a kadar bazı güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine izin verilmeyecek. Ankara yönüne; Anadolu (O4) Otoyolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, Kuzey Marmara (O7) Otoyolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, D-100 Karayolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, D-130 Karayolu Yalova-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, İzmir yönüne ise O5 (Gebze-İzmir) Otoyolunda Yalova il sınırına kadar belirlenen araçlara trafik yasağı konuldu.

Bazı taşımalara istisna var

Kararla birlikte yasak uygulansa da yaş sebze-meyve, süt ürünleri, et ve et ürünleri, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su, canlı ve kesme çiçek, hayvan yemi, posta-süreli yayınlar ile akaryakıt ürünleri taşıyan araçlar için istisna uygulanacak. Bu tür ürünleri taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki yolları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa sürede geçiş yapmalarına izin verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Parkta bisiklet sürerken akılalmaz biçimde can verdi
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet

Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.