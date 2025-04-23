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Kocaeli Valiliği: İstanbul'daki Deprem Sonrasında Olumsuzluk Yaşanmadı

Kocaeli Valiliği: İstanbul'daki Deprem Sonrasında Olumsuzluk Yaşanmadı
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Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin il genelinde hissedildiğini ancak olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Saha taramaları devam ediyor.

Kocaeli Valiliği, İstanbul'da yaşanan depreme ilişkin yaptığı açıklamada, il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ancak saha taramalarının devam ettiğini bildirdi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup, intikal eden herhangi bir olumsuzluk olmamakla beraber, saha taramaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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