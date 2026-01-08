Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, depreme dayanıklı olmadığı için mühürlendi

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi ve binanın boşaltılmasına yönelik süreç başlatıldı.

Fakülte binasının fiziki durumu ve deprem güvenliğine ilişkin endişeler, öğrenciler tarafından sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntü ve açıklamalarla kamuoyunun dikkatine sunuldu. Paylaşımlar üzerine yetkili birimler harekete geçti ve yapılan incelemeler sonucunda yapının risk taşıdığına karar verildi.

Bu kapsamda fakülte binası mühürlenirken, öğrenciler ve akademik personel için tahliye işlemleri başlatıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin geçici olarak Körfez ilçesinde bulunan Yabancı Diller Fakültesi yerleşkesine taşınacağı, taşınma sürecinin bahar dönemi başlamadan tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Öğrenciler, fakültenin geçici olarak Körfez'e taşınması kararına tepki göstererek, "Taleplerimiz nettir. Şehirlerden koparılmadığımız ve depreme dayanıklı bir kampüs istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Anıtpark Yerleşkesi'nde bulunan Mimarlık Fakültesi'nin de benzer gerekçelerle taşınmasının planlandığı kaydedildi. Üniversite yönetiminin, eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksama yaşanmaması adına alternatif yerleşke ve bina planlamaları üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ