Kocaeli TEM Otoyolu'ndaki Yangın İki Saatte Kontrol Altına Alındı

Kocaeli TEM Otoyolu'ndaki Yangın İki Saatte Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEM Otoyolu kenarında çıkan yangın, hızla ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın 2 saat içinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kocaeli TEM Otoyolu kenarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Havadan da müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışması neticesinde 2 saatte söndürüldü.

Yangın, Körfez ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi TEM Otoyolu kenarında çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede ormanlık ve bahçelere yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Körfez İtfaiyesi'nin yanı sıra çevre ilçelerden destek gelen yaklaşık 15 itfaiye aracı ve çok sayıda personel, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Sarp ve dağlık bölgelerdeki alevlere müdahalede zorlanılması üzerine helikopter desteği istendi. Yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale etti.

Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak 2 saatte söndürüldü. Yaklaşık beş futbol sahası büyüklüğündeki alanda zarar meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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