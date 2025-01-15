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Kocaeli Şehir Hastanesi'nde Otopark Kavgası

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde Otopark Kavgası
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Kocaeli Şehir Hastanesi'nin otoparkında İSS çalışanları ile bir vatandaş arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, güvenlik görevlileri ve temizlik hizmeti sunan İSS çalışanları arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıkmasıyla başladı ve darp ile sonuçlandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin otoparkında çıkan kavgada İSS çalışanları, bir vatandaşa saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli Şehir Hastanesi otoparkında meydana geldi. Şehir Hastanesi'nin güvenlik, temizlik gibi hizmetlerini yürüten İSS firmasının çalışanları ile vatandaş arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki İSS çalışanı vatandaşı darp etti. Çevredekilerin araya girmesinin ardından İSS çalışanları bölgeden uzaklaştı.

Kavga anı ise cep telefonu ile görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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