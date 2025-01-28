Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Ev Yangını: Mahsur Kalanlar Var
Gebze Pelitli Mahallesinde bir evin çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalanların olduğu bildirildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin çatısında yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu öğrenildi.
Yangın, Gebze Pelitli Mahallesinde meydana geldi. Bir evin çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bölge çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar kurtarılmayı beklerken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa