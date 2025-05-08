Kocaeli'nde Yolcu Otobüsü Yangını: Araç Küller İçinde Kaldı
Kocaeli'de dinlenme tesisinde mola veren Metro Turizm yolcu otobüsünde çıkan yangın, kısa sürede aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nde dinlenme tesisinde mola veren yolcu otobüsü alev alev yandı.
Olay, TEM Otoyolu'nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mola veren Metro Turizm şehirlerarası yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşlar o anları kayda aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs hurda yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa