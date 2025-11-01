Haberler

Kocaeli'nde Yıkılan Bina Enkazı İçin Çalışmalar Başladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın enkazının kaldırılması için başlatılan çalışmaların dronla görüntüleri paylaşıldı. Çalışmalar, geniş güvenlik önlemleri ile yürütülüyor. Binada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişiye mezar olan 7 katlı binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar dronla görüntülendi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina, 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yıkılmıştı. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetmiş, Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak kurtarılmıştı.

Enkaz kaldırılıyor, geniş önlemler alındı

Bina enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının bulunduğu bölgede Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından çalışma yapılan alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Enkazın kaldırılmasının ardından binanın zemininde inceleme yapılacağı öğrenildi. Bu nedenle zemine zarar vermeden hassas şekilde çalışmalar yürütülüyor. Ekskavatörle yürütülen enkaz kaldırma çalışması dronla görüntülendi. - KOCAELİ

