Kocaeli'nde Yediemin Otoparkı'nda Yangın: Malzeme Deposu Küle Döndü

Kocaeli'nde Yediemin Otoparkı'nda Yangın: Malzeme Deposu Küle Döndü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yediemin otoparkındaki malzeme deposunda çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, malzeme deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yediemin otoparkının malzeme deposunda yangın çıktı. Depo küle dönerken, yangın araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Balçık Mahallesi Şile Caddesi'nde bulunan Yediemin otoparkında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında malzeme deposu tamamen küle döndü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Yangın, çevredeki diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, malzeme deposunda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasar drone ile havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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