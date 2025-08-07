Kocaeli'nde Yaya ve İki Otomobilin Karıştığı Kaza: İki Yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yayanın ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Karaahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayanın ve Volkswagen marka 34 LM 3251 plakalı araba ile Nissan marka 41 BBC 282 plakalı 2 otomobilin karıştığı kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yaya ve 41 BBC 282 plakalı otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle 2 araçta da maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ