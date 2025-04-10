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Kocaeli'nde Ters İstikamette Koşan Scooter Sürücüsü İlginç Bir Kaza Geçirdi

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, scooterıyla park halindeki otomobile çarpan sürücü, kaza sonrası önce ters yöne koştu, sonra unuttuğu scooterını hatırlayıp geri döndü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nde İlginç kaza: Otomobile çarptıktan sonra böyle kaçtı

Ters yöne koştu, scooter aklına gelince geri döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde scooterıyla park halindeki otomobile çarpan sürücü savrularak kaldırıma düştü. Sürücünün yere düştükten sonra kalkarak önce ters istikamete koştuğu, ardından unuttuğu scooterını hatırlayıp geri döndüğü ve olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve yaşı öğrenilemeyen scooter, seyir halindeyken park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle scooter sürücüsü kaldırıma savruldu. Yerden kalkmaya çalışan sürücü, önce panik içinde ters istikamete doğru koştu. Ardından scooterını unuttuğunu fark ederek geri döndü ve scooterına binip olay yerinden uzaklaştı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle sürücünün savrulması, ardından yerden kalkarak koşması, scooterını unuttuğunu fark edip geri dönmesi ve olay yerinden kaçması net bir şekilde görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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