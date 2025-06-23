Kocaeli'nde Silahlı İhbar Üzerine Polis Ekipleri Seferber Oldu

Kocaeli'nde Silahlı İhbar Üzerine Polis Ekipleri Seferber Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derince ilçesinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İncelemelerde herhangi bir yaralıya rastlanmadı, ancak ekipler boş kovan arayışına girdi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Polis ekipleri, kanalizasyonda bile boş kovan aradı.

Derince Engin caddesi üzerinde bir kişinin silahla vurulduğu, silah seslerinin geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bir tartışma yaşandığı, silah seslerinin geldiği ve bir kişinin taksi ile olay yerinden uzaklaştığı bilgisine ulaştı. Yapılan incelemede olay yerinde her hangi bir yaralıya rastlanmazken, polis ekipleri yine de yaralanmış olma ihtimaline karşı sokakta boş kovan aradı. Ekipler, kanalizasyon giderlerine dahi baktı. Taksiler de tek tek durdurularak, olay yerinden yaralı alınıp alınmadığı soruldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Otobüste çarşaflı kadına saldırdı: Defolun gidin bu ülkeden

Otobüste çarşaflı kadına saldırdı: Defolun gidin bu ülkeden
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu

Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.